راتبه بلغ 50 ألفاً شهرياً .. نجم مانشستر يونايتد السابق يعلن إفلاسه

الحكومة أعلنت القرار

أعلن لاعب مانشستر يونايتد السابق ويس براون عن إعلان إفلاسه رغم المبالغ الضخمة التي جمعها أثناء فترته بالملاعب.

براون تألق بقميص الشياطين بين 1996 و2011، ثم لعب بقميص سندرلاند وبلاكبرن، وبعدها خاص تجربة في الهند قبل الاعتزال في 2018.

وكشف براون في بودكاست "بن هيث" عن الأسباب وراء إعلان الحكومة البريطانية إفلاسه: "إنها قصة طويلة ولا أريد الدخول في التفاصيل وحدثت قبل مدة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكمل: "كنت شاباً صغيراً ولكن محصلة الأمر ظهرت مؤخراً، آمل أن الجيل الحالي يتعلم أن لا يتعرض لنفس التجربة".

وختم: "هو موضوع مر به عديد اللاعبين ومنهم من عرف يغادره ولكن أنا لست بالشخص الذي سيشتكي ويبكي رغم أن الأمر ليس لطيفاً".