بعد فشله في إيجاد فريق .. يوفنتوس يتخذ قراره النهائي بشأن عودة رابيو

رابيو حاول العودة إلى يوفنتوس ولكن...

يواصل أدريان رابيو، لاعب يوفنتوس السابق رحلة البحث عن فريق جديد، بعد رحيله عن صفوف الفريق الإيطالي، في شهر يونيو الماضي.

وكان اللاعب صاحب الـ 29 عامًا، قد انتهى عقده مع يوفنتوس، بنهاية الموسم الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يوقع اللاعب مع أي فريق حتى الآن، بالرغم من ارتباطه بالانضمام إلى أكثر من فريق.

وفي فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ارتبط اللاعب الفرنسي، بالدخول في مفاوضات مع ليفربول، وريال مدريد، ولكن تلك المفاوضات قد اختفت وتراجعت الفرق، عن ضم اللاعب بسبب راتبه.

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وطلب أدريان رابيو، الحصول على راتب مرتفع مما تسبب في فشل المفاوضات مع الفرق التي أبدت رغبتها في التعاقد معه، مثل مانشستر يونايتد، بحسب ما ذكرت التقارير الصحفية.

وربطت التقارير الصحفية، رابيو بالعودة إلى يوفنتوس، ومن جانبه تحدث تياجو موتا، المدير الفني للسيدة العجوز حول هذا الأمر في مؤتمر صحفي وقال: "لم يتواصل معنا، أنا أحبه ملاعب وشخص، ولكنه اختار طريقًا مختلفًا وأتمنى له التوفيق في الحصول على فريق يمكنه من خلاله إظهار موهبته".