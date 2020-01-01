عبد الله الجنيبي يقود مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية للدورة الجديدة
أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية رسميًا عن تولي عبد الله ناصر الجنيبي رئاسة الرابطة خلال الدورة الجديدة الممتدة من عام 2020 حتى عام 2024، وقد فاز بالمنصب بالتزكية خلال الانتخابات التي أقيمت اليوم الإثنين لاختيار رئيس ومجلس إدارة الرابطة للدورة الجديدة.
وأعلنت الرابطة يوم أمس قبول طلبات الترشيح المقدمة من عبد الله ناصر الجنيبي عن فئة الرئيس، جمال حامد المري عن فئة نائب الرئيس، محمد عبيد اليماحي وناصر إبراهيم الظفري وحسن طالب المري وطارق علي الشبيبي وسعيد عبيد الكعبي عن فئة الأعضاء.
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وجرت الانتخابات اليوم بالفعل وأسفرت كذلك عن فوز جمال حامد المري بمنصب نائب الرئيس بالتزكية لعدم ترشح أحد غيره لهذا المنصب.
وفاز بعضوية مجلس إدارة الرابطة الثلاثي محمد عبيد اليماحي وحسن طالب المري وطارق علي الشبيبي.
الجنيبي صاحب الـ45 عامًا سبق وأن تولى عدة مناصب في كرة القدم الإماراتية، أبرزها رئاسة مجلس إدارة نادي الوحدة لكرة القدم خلال الفترة من 2012-2016، ونائب رئيس اتحاد كرة القدم الإماراتي، ورئيس اللجنة الفنية والمنتخبات باتحاد الكرة، وقد كان كذلك أحد أعضاء لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وأحد أعضاء لجنة كأس آسيا 2019 وكذلك اللجنة المنظمة للبطولة العربية.