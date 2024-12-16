الاتحاد الإسباني يتلقى شكوى في فينيسيوس بسبب إشارته لجماهير فاييكانو بالهبوط!

شكوى ضد فينيسيوس جونيور...

تلقى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، شكوى من رابطة الدوري، ضد فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، عما بدر منه تجاه جماهير رايو فاييكانو، عقب مواجهة الفريقين.

وسقط ريال مدريد، في فخ التعادل أمام رايو فاييكانو، بثلاثة أهداف لكل فريق مساء يوم السبت، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.

وكان فينيسيوس جونيور، قد استفز جماهير رايو فاييكانو، عقب المباراة التي جمعت الفريقين، عندما أشار لهم بالرقم "2" وعلامة الهبوط، في إشارة إلى أن فريقهم سيهبط هذا الموسم إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن رابطة الليجا، أدرجت في شكواها إلى الاتحاد الإسباني، لقطة استفزاز فينسيوس، لجماهير أصحاب الأرض.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، إلى أن التقرير الذي أرسلته الرابطة، شمل شكوتين إضافيتين، الأولى تتعلق باقتحام أحد الجماهير الملعب في الشوط الأول، ونجح الأمن في السيطرة عليه، بالإضافة إلى قيام بعض من جماهير فاييكانو، بهتافات عنصرية ضد فينيسيوس، بعد تلقيه بطاقة صفراء في الدقيقة 74.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا، برصيد 37 نقطة وبفارق نقطة خلف كل من أتلتيكو مدريد وبرشلونة، علمًا بأن النادي الكتالوني خاض مباراة أكثر.