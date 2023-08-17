رابطة الكتاب الإنجليزية تُعلن أسماء المرشحين لجوائز العام

من سُيحالفه الحظ للفوز بتلك الجوائز؟

أعلنت رابطة الكتاب الإنجليزية عن المرشحين لجوائز لاعب العام في الدوري الإنجليزي، أفضل لاعب شاب، أفضل لاعبة في الدوري الإنجليزي للسيدات وأفضل لاعبة شابة.

وجاء المرشحون لجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي كلًا من: النرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروينه نجم مانشستر سيتي، هاري كين نجم توتنهام السابق، النرويجي مارتين أوديجارد نجم آرسنال، الإنجليزي بوكايو ساكا نجم آرسنال والإنجليزي جون ستونز لاعب مانشستر سيتي.

بينما جاءت الأسماء المرشحة لجائزة أفضل لاعب شاب كالتالي:مويسيس كايسيدو لاعب برايتون، ايفان فيرجسون لاعب برايتون، إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، بوكايو ساكا لاعب أرسنال، جابرييل مارتينيلي لاعب آرسنال وجاكوب رامزي لاعب أستون فيلا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي قائمة أفضل لاعبة في الدوري الإنجليزي للسيدات جاءت كلًا من: سام كير بصفوف تشيلسي، راشيل دالي بصفوف أستون فيلا، جورو ريتين بصفوف تشيلسي، خديجة شو بصفوف مانشستر سيتي، أونا باتل بصفوف مانشستر يونايتد وفريدا مانوم بصفوف آرسنال.

وأخيرًا، جاءت الأسماء المرشحة لأفضل لاعبة شابة كالتالي: لورين جيمس بصفوف تشيلسي، لورين هيمب بصفوف مانشستر سيتي، مايا لو تيسييه بصفوف مانشستر يونايتد، ميسي بو كيرنز بصفوف ليفربول، كاتي روبنسون بصفوف برايتون ولورا بليندكيلد بصفوف أستون فيلا.