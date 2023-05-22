رابطة الدوري الإسباني تماطل .. قرار جديد يهدد صفقات وعقود نجوم برشلونة الجديدة!

برشلونة يعاني مع قرارات رابطة الدوري الإسباني.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن رابطة الدوري الإسباني أحبطت انتظار برشلونة لرأيها الأخير في الخطة النهائية التي وضعها الفريق للإصلاحات الاقتصادية قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية.

جاء هذا حيث قررت الرابطة تأجيل منح الرد لنادي برشلونة على خطته التي قدمها من أجل الدخول لسوق الانتقالات الصيفية وتسجيل العقود التي جددها مؤخرًا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فالنادي الكتالوني تلقى ردًا محبطًا للغاية من الرابطة يفيد بتأجيل الرد النهائي على الخطة حتى أسبوعين قادمين.

يأتي هذا في الوقت الذي كان يسعى فيه برشلونة لحسم العديد من الأمور وترتيب أوراقه قبل نهاية الموسم بشكل رسمي وتحديد الصفقات التي يحتاجها الفريق.

ومن ضمن الصفقات التي ارتبط بها النادي يوشوا كيميش نجم بايرن ميونخ بالإضافة إلى عودة ليونيل ميسي وتسجيل عقود أليخاندرو بالدي وبابلو جافي ورونالد أراوخو.