رابطة الدوري الإسباني تحول أحلام برشلونة في ضم ليونيل ميسي إلى سراب!

يبدو أن آمال برشلونة في التعاقد مع ليونيل ميسي ستتبخر..

معاناة نادي برشلونة الإسباني من أزمة اقتصادية طاحنة ليس أمرًا جديدًا على الإطلاق، والتي تؤثر بشكل بالغ على خطط "البلوجرانا" في سوق الانتقالات، وأدت إلى رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي في 2021.

برشلونة كان يأمل مؤخرًا أن تعمل رابطة الدوري الإسباني معهم للمساعدة في تحقيق التوازن مع قوانين اللعب المالي النظيف، حيث ورد أن النادي يحتاج إلى خفض التكاليف بنحو 200 مليون يورو.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن رابطة "لا ليجا" قد رفضت خطة الجدوى الأولى التي قدمها برشلونة، والتي كانت تهدف إلى نشر تدابير خفض التكاليف على مدى ثلاث سنوات.

وأوضح خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن إدارة برشلونة بحاجة إلى العمل بشكل أسرع من أجل الالتزام بالقواعد التي يتبعها أندية "لا ليجا".

ومع عدم وجود اتفاق مع رابطة الدوري الإسباني، فقد يجد برشلونة صعوبة في تسجيل عقود لاعبيه الجديدة مثل جافي الذي ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الحالي.

وإلى جانب ذلك، فإن برشلونة سيكافح من أجل جلب لاعبين جدد، وعلى رأسهم ليونيل ميسي الذي يرتبط بعودة عاطفية إلى "كامب نو" مع نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.