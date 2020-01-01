رابطة الدوري الألماني تمد تعليق النشاط لنهاية أبريل

رابطة الدوري الألماني تعلن عن تمديد تعليق النشاط في الدرجة الأولى والثانية حتى الـ 30 من شهر أبريل القادم.

أعلنت رابطة ؤ عن تمديد التعليق الحالي لنشاط كرة القدم في دوري الدرجة الأولى والثانية بسبب فيروس كورونا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدرته الرابطة وأكدت خلاله أن الدوري لن يعود قبل تاريخ الـ 30 من شهر أبريل المقبل.

وقال مدير الرابطة كريستيان سيفرت: "لم يحدث أن كانت كل الأندية على ذلك المستوى من التفاهم والتقارب من قبل".

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وأضاف: "الجميع هنا يريد أن يعبر بكرة القدم من تلك الأزمة والمرحلة الصعبة، هناك العديد من الخطط أمامنا من أجل ذلك".

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وكانت السلطات الألمانية قد رفضت بشكل قاطع مناقشة عودة الجماهير للمدرجات في الوقت الحالي في ظل تفشي فيروس كورونا المميت.

وتعمل الرابطة على صيغة تناسب لعب مواجهات بطولة الدوري في الدرجة الأولى والثانية دون جماهير في الوقت الحالي، والذي كما يبدو هو الخيار الوحيد أمامهم.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يتصدر في الوقت الحالي ترتيب الدوري الألماني برصيد 55 نقطة وخلفه بوروسيا دورتموند برصيد 51 نقطة.