رابح صقر: أنا صاحب احتفال "Sii" وليس كريستيانو رونالدو!

المطرب السعودي سبق رونالدو في احتفاله الشهير

ادعى الفنان السعودي رابح صقر، أنه هو صاحب احتفال "Sii" الأيقوني للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر وليس الأخير، مستشهدًا بأحد أغانيه.

كريستيانو رونالدو يحظى بشعبية طاغية حول العالم، حيث تعشق جماهيره احتفاله الأيقوني "Sii" بعد تسجيله للأهداف.

ونشر المذيع السعودي عبد العزيز العبدان عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو يجمعه بالفنان رابح صقر، والذي قال: "احتفالية ولدنا رونالدو "Sii" الحقوق عندي، لأنني قلتها قبله".

وتابع صقر ضاحكًا: "بعطيه 3 سيات أنا"، وردد الفنان السعودي مقدمة إحدى أغنياته التي قالها قبل تقديمها أمام الجمهور قائلًا: "سي سي سي .. صو صو صو".

ونجح رونالدو في تقديم انطلاقة قوية جدًا مع نادي النصر في بطولة دوري روشن للمحترفين الموسم الحالي، حيث ساهم في تسجيل 10 أهداف، بتسجيله 8 وصناعته 2.