رئيس وزراء فرنسا يعلن خبرًا حزينًا للدوري الفرنسي

رابطة الدوري الفرنسي تلغي البطولة للموسم الجاري بسبب فيروس كورونا.

استمرارًا لتداعيات فيروس كورونا الذي ضرب العالم في الأشهر الماضية، قررت رابطة الدوري الفرنسي إلغاء منافسات الدرجة الأولى والثانية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" والتي أكدت أن الموسم سيكون من الصعب استئنافه، ولهذا قررت الرابطة إلغاءه بشكل كامل.

وذكرت الصحيفة أن الرابطة تهدف لإعادة الكرة من جديد من بداية الموسم المقبل، والذي سينطلق في شهر أغسطس القادم بشكل طبيعي.

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وخرج رئيس الوزراء الفرنسي اليوم أمام البرلمان ليؤكد أن استئناف نشاط كرة القدم في فرنسا غير ممكن حتى الأول من سبتمبر القادم.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد حدد موعدًا نهائيًا لراوبط الأندية في كافة أنحاء القارة من أجل حسم موقف دورياتهم المحلية من العودة.

متى تعود الدوريات الأوروبية والعربية بعد الكورونا؟

وقرر الاتحاد منح الاتحادات والروابط القدرة على إلغاء البطولات الخاصة بهم في حالة واحدة فقط، وهي عدم موافقة حكومة بلادهم على استئناف الأحداث الرياضية.

وأجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عدة اجتماعات إلكترونية في الأسابيع الماضية من أجل بحث الموقف النهائي لعودة الدوريات وإيجاد حلول لإسئتناف نشاط كرة القدم.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يخطط لعودة بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في شهر أغسطس المقبل، على أن تقام البطولات بنظام مجمع في مكان واحد.