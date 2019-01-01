رئيس نهضة بركان: سنحصل على لقب الكونفدرالية لو في فم الأسد

هل سيحقق نهضة بركان الكونفدرالية هذا العام؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد عبد المجيد مضران، رئيس نادي نهضة بركان المغربي، على أن فريقه قادر على التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مضران قال خلال تصريحات إذاعية: "أوكد خلال تصريح رسمي، نهضة بركان سيتأهل على حساب الصفاقسي التونسي، وسيوج باللقب الإفريقي".

رئيس نهضة تابع: "لا أتحدث من فراغ، لدي علمي وأكاديمي والجميع يعلمه، وثقتي كبيرة في كل ما أقوله، ودائمًا متفائل بأن الكأس سيكون بركانيًا".

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وأردف: "منذ فترة قلت أن بركان سيتوج بكأس العرش، وكانت هناك سخرية، ولكن في نهاية الأمر توجنا باللقب في تاريخنا، وهذه المرة أؤكد أننا سنحصل على اللقب حتى لو في فم الأسد".

واختتم مضران تصريحاته قائلًا: "أشعر بأن اللقب قريب منا، ولن ندع هذه الفرصة تضيع، والموسم المقبل سيكون التركيز على الدوري المحلي".

نهضة بركان سيواجه الصفاقسي التونسي، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقي، ويسعى لتخطيه من أجل الوصول للمباراة النهائية.