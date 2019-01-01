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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

رئيس نادي الحزم : حصلنا على نسبة الدعم الأقل بين أندية الدوري السعودي

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واثقون بقدرتنا على البقاء، و نحن لدينا شخصية فريق بطل
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف عبدالله المقحم رئيس نادي الحزم السعودي عن تعرض فريقه للظلم بخصوص الدعم الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة السعودي للأندية.

المقحم قال في تصريحات تلفزيونية لقناة "العربية" أن الدعم الذي تلقاه النادي مطلع الموسم كان قليلاً، مقارنة ببقية الأندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورداً على إمكانية بقاء الفريق في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي ال : "واثقون بقدرتنا على البقاء، و نحن لدينا شخصية فريق بطل".

وأكمل المقحم :  "ترتيب الفريق الحالي لا يتوافق مع إمكانيات النادي والمستوى الرائع كمنظومة كاملة، ، ولكن قلة الخبرة هي التي تجعلنا نخسر بعض المباريات".

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يُذكر أن نادي الحزم يحتل المركز الـ12 في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة ولكنه مازال في دائرة الخطر.

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