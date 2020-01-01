رئيس نابولي يعترف: كوليبالي في طريقه للرحيل

كوليبالي يقترب من الرحيل عن نابولي ومانشستر سيتي الوجهة المحتملة

قال دي لاورنتس مالك ورئيس نادي نابولي الإيطالي إن الثنائي ميليك وكوليبالي في طريقهما للرحيل عن صفوف نادي الجنوب هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية أنّ كوليبالي يرغب في تمديد تعاقده مع نابولي ولا يفضل الرحيل إلى الدوري الإنجليزي، إلا أنّه يطلب الحصول على راتب سنوي يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين يورو.

ويبدو أن نابولي لن يتمكن من إعطاء هذا الراتب للنجم الدولي السنغالي، لذلك لم يجد دي لاورنتس حرجًا في إعلان خروجه القريب من نادي الجنوب الإيطالي.

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وقال الرجل: "ميليك وكوليبالي في طريقهما للخروج من نابولي هذا الصيف ولا أعتقد أنهما سيكونان لاعبين في الفريق خلال الموسم المقبل، هذا ما يتضح حتى الآن"

وأضاف: "إذا سمحت سوق الانتقالات بذلك سيكون مصيرهما الرحيل، هذين اللاعبين الممتازين، بالنسبة لنا سنعرف كيفية استبدالهما في حال رحلا بالفعل، إذا لم يكن الأمر كذلك، فسنناقشه مرة أخرى العام المقبل"

وكان كوليبالي قد اقترب بشكل كبير من مانشستر سيتي الذي يعد أكثر الأندية اهتمامًا بخدماته والذي بات قاب فوسين أو أدنى من التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي"

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يذكر أن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يرغب في التعاقد مع قلب دفاع بعد ضم ناثان أكي وذلك في خطته لتطوير الفريق مع إمكانية بيع جون ستونز.