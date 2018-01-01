رئيس نابولي يُبدي قلقه من حكم مباراته ضد الإنتر

الحكم باولو ماتزوليني سيُدير لقاء الإنتر ضد نابولي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى أوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي قلقه من باولو ماتزوليني حكم مباراة فريقه ضد الإنتر في الجولة القادمة من السيري آ.

وأعلنت لجنة الحكام تعيين ماتزوليني حكمًا لقمة الأسبوع الـ18 في ملعب سان سيرو يوم الأربعاء، لكن الرئيس لم يُعجبه الأمر.

إذ قال لراديو كيس كيس "إنه يقلقني، لقد كان دومًا سيئًا معنا، بل وليس عادلًا. ماتزوليني ماتزوليني، ريتزولي ريتزولي ... تجلبون لي أخبارًا سيئة".

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أضاف حول استخدام تقنية الفيديو في الملاعب الإيطالية "تقنية الفيديو دخلت الكرة الإيطالية لحماية الاستثمار، لا أتخيل كونها أداة جديدة في يد الحكام. نحن نمول الحكام، لكن الناس ستسأل عن السبب إن شعرنا بالتعب وقررنا الانسحاب".

"الشخص المسؤول عن تقنية الفيديو يجب أن يمتلك الصلاحية لإيقاف كل شيء إن رأى هناك حادثة ما، لأنه إن لم يحدث هذا ستُثار الشكوك، ويتولد شعورًا بأن هناك نظامًا لخدمة أطراف محددة".