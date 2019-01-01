رئيس نابولي: لم نقدم أي عروض إلى لوكاكو وهذا سبب الشائعات

رئيس النادي الإيطالي يفسر سبب ارتباط فريقه بلوكاكو بالرغم من عدم تقديم أي عروض

فيسبوك تويتر بلال محمد

نفى رئيس نادي نابولي، الشائعات التي تربط فريقه بالتفاوض مع لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويقترب لوكاكو بشكل كبير من الانضمام إلى الدوري الإيطالي، بعد رغبة كلاً من يوفنتوس في الحصول على خدماته بصفقة انتقالية مع ديبالا، وإنتر يسعى لتدعيم هجومه بالمهاجم البلجيكي.

وقال رئيس النادي الإيطالي في تصريحات صحفية: "هل تعلمون لماذا توجد شائعات على اللاعب معنا؟، لأن وكيله صديقي نتحدث كثيراً".

وواصل: "لقد تحدثت معه بالفعل، وقلت له تعتقد أن لوكاكو يناسب نابولي، هل سينضم حقاً ليوفنتوس، ولكن من مصلحة الوكلاء أن يظهر الأمر كما أننا قدمنا عرضاً لأن هذا يتسبب في رفع سعر اللاعب".

وتابع: "ولهذا أنا أفضل تبدأ فترة الانتقالات في اليوم التالي لنهاية الموسم، وتنتهي مع نهاية شهر يوليو".