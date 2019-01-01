رئيس ليون يلمح لاقتراب فقير من ليفربول

مفاوضات الموسم الماضي قد تعود من جديد وينضم فقير إلى الفريق الإنجليزي

فيسبوك تويتر بلال محمد

ألمح جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي، إلى أن نبيل فقير لاعب الفريق قد ينتقل إلى ليفربول الإنجليزي خلال الانتقالات الحالية.

وكان فقير صاحب الـ 25 عاماً قريباً من الانضمام إلى صفوف الفريق الإنجليزي الموسم الماضي، ولكن الصفقة فشلت في الأمتار الأخيرة، بسبب خوف الريدز من إصابة اللاعب في ركبته.

وقال أولاس في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "فقير يفضل مغادرة ليون، ننتظر العروض المقدمة خلال الأيام القادمة ولكن في الأيام الحالية لا يوجد أي شيء رسمي".

لاعب من ريال مدريد قد يدخل في الصفقة ✔️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 18, 2019

وتابع: "فقير لديه 12 شهراً معنا في عقده، كما أنني أعتقد أن الصفقة قد تنتهي بحوالي 45 مليون جنيه إسترليني".

وسجل اللاعب الفرنسي تسعة أهداف بالموسم المنصرم مع فريقه، كما صنع سبعة آخرين، وساهم في إنهاء فريقه لجدول الدوري وهو في المركز الثالث، بالإضافة إلى تسجيله ثلاثة أهداف وصناعة مثلها في دوري أبطال أوروبا.