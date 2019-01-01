رئيس ليون يحبط أحلام تشيلسي بضم ديباي

النادي الفرنسي أولمبيك ليون يتمسك بلاعبه ممفيس ديباي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب جين ميشيل أولاس رئيس نادي أولمبيك ليون عن تمسكه باللاعب ممفيس ديباي رغم الأنباء التي زعمت عن اقترابه من الانتقال لفريق تشيلسي.

وكان ليون قد تلقى خسارتين في آخر ثلاث مباريات في الدوري الفرنسي ليفقد المركز الثاني لصالح فريق ليل، لتتحدث الصحافة عن إمكانية رحيل ديباي عن ليون.

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اللاعب الهولندي كان قد سبق له خوض تجربة في البريميرليج مع مانشستر يونايتد، قبل الانتقال لأولمبيك ليون واللعب في الدوري الفرنسي.

وعن ارتباط اسم ديباي بالانتقال لتشيلسي قال أولاس: "لمن يعتقد أنه قادرًا على شراء لاعبين كبار بنهاية العام من نادينا فهو مخطئ، لا نتحدث كثيرًا ولكن أفعالنا هي من تتحدث".

يشار إلى أن لاعبين من ليون كان قد ارتبط اسمهم بالخروج من النادي مثل تانجوي ندومبيلي وحسام عوار ونبيل فقير.