رئيس ليون: الفيديو ظلمنا ضد برشلونة في ضربة جزاء سواريز وإصابة لوبيز

تعرف على تصريحات رئيس ليون بشأن مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

انتقد جان ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون الفرنسي، قرارت تقنية حكم الفيديو المساعد في مباراة برشلونة بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليون خسر بخماسية لهدف ليودع البطولة ويتأهل برشلونة لربع النهائي للمرة 12 على التوالي.

وقال أولاس في تصريحات عقب مباراة مونبيليه: "تقنية الفيديو خدمتنا اليوم ومنحتنا ركلة جزاء صحيحة في الدقيقة 68 ولكن الموقف لم يكن كذلك في مباراة برشلونة".

وتابع: "ضربة جزاء لويس سواريز غير مستحقة على الإطلاق كما أنني مندهش من عدم احتساب أي شيء في لقطة إصابة حارس المرمى لوبيز".

كل اللاعبين معرضين لارتكاب الأخطاء، حتى البيج فيرجل 🙌

ما يميز لاعب عن آخر هو كيفية التصرف بعدها 👌 pic.twitter.com/uPGTdtKfZw — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 17, 2019

رئيس ليون أشار إلى أنّ أخطاء الحكام لعبت دورًا كبيرًا في نتيجة المباراة النهائية ولولاها لما خسر الفريق 5-1.

واختتم: "اتفق أنّ برشلونة كان الأفضل والأكثر سيطرة، ولكن هذه الأمور حدثت والمباراة متعادلة. لقد تعرضنا لظلم كبير".

جدير بالذكر أنّ برشلونة وقع مع مانشستر يونايتد في ربع النهائي والفائز سوف يلعب ضد المنتصر من لقاء ليفربول وبورتو.