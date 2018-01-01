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كأس السوبر الإفريقي

رئيس كاف يؤكد إقامة السوبر الأفريقي بالدوحة

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الترجي ينفي وأحمد أحمد يؤكد..

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أصبح كأس السوبر الأفريقي على موعد مع إقامة خارج القارة السمراء لأول مرة في تاريخه، عندما يجمع بين الترجي التونسي والرجاء المغربي.

ومن المعتاد أن يقام السوبر الأفريقي على أرض بطل دوري أبطال أفريقيا، أي هذا العام على ملعب رادس معقل فريق الدم والذهب.

لكن قناة "بي إن سبورتس" القطرية أكدت أن أحمد أحمد؛ رئيس كاف، أكد لها أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد صادقت على إقامة سوبر العام الجاري بالعاصمة القطرية "الدوحة".

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وكان الترجي قد أصدر بيانًا أول أمس الأحد، يعلن خلاله تمسكه بإقامة السوبر برادس، نافيا تلقيه أي خطابات رسمية من الاتحاد الأفريقي، لإخباره بنقله إلى الدوحة. (طالع البيان)

يذكر أن الترجي توج بطلًا لدوري الأبطال بتغلبه على الأهلي المصري برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما فاز الرجاء بالكونفدرالية الأفريقية على حساب فيتا كلوب الكونغولي، بالتغلب عليه برباعية مقابل ثلاثة أهداف ذهابًا وإيابًا.

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