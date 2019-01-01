رئيس رابطة الليجا: تأجيل الكلاسيكو أمن قومي وليس بيد أحد

كلاسيكو الكرة الإسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة تم تأجيله من أكتوبر إلى ديسمبر

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، أن قرار تأجيل الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، كان يعد ضمن الأمن القومي للبلاد وليس لأحد دخل فيه.

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم 26 أكتوبر، ولكن تم تأجيلها إلى 18 ديسمبر بسبب الاحتجاجات في كتالونيا.

وقال تيباس في تصريحات صحفية: "أردنا استبدال مباراتي الدور الأول بالثاني، لتأجيلها إلى أطول فترة ممكنة كان هدفنا نقل المباراة إلى مارس في كامب نو".

وتابع: "اختيار يوم 18 ديسمبر لم يكن بموافقة الرابطة، الكلاسيكو أمن قومي يخص البلاد وليس بيد برشلونة أو أي أحد".

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وواصل: "قرار التأجيل جاء بعد دراسة كاملة للوضع، الذي كان يمنع بإقامتها يوم 26 أكتوبر".

وأتم تصريحاته قائلاً: "هناك الكثير من المصالح التجارية التي تتأثر بتلك المباراة".