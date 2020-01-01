رئيس رابطة اللاعبين يكشف موقفه من خفض أجورهم

بعد خفض يوفنتوس لأجور لاعبيه داميانو توماسي رئيس رابطة اللاعبين يخرج عن صمته.

أكد داميانو توماسي رئيس رابطة اللاعبين في إيطاليا عن تخوفه من عدم اكمال الموسم الجاري بشكل سليم بعد تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها توماسي وتطرق خلالها للحديث عن موقف الرابطة من تخفيض رواتب اللاعبين في الوقت الحالي.

وقال توماسي: "بعد كلمة رئيس الوزراء الإيطالي الأخيرة لدينا مخاوف أن الموسم من الممكن أن ينتهي بوضعه الحالي دون أن نستكمله".

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وأضاف: "علينا أن نحل تلك المشكلة على المستوى الرياضي، وعلى مستوى التعاقدات أيضًا في وقت سريع وبشكل رسمي".

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وأكمل: "بالنسبة لتقليل مرتبات النجوم فنحن نبحث عن حل مناسب للجميع في الوقت الحالي، يوفنتوس تحرك للأمام بالفعل وما قاموا به لم يشعرنا بالمفاجأة على الإطلاق".

وأردف: "علمنا بما سيقوم به يوفنتوس ولدينا كيليني هنا في الرابطة كمستشار وطالما أنه لا توجد مشكلة بين النادي واللاعبين فتدخلنا غير مطلوب".

وتجتمع رابطة الدوري الإيطالي غدًا الإثنين رفقة رابطة اللاعبين لبحث مصير البطولة المعلقة منذ الأيام الأولى في شهر مارس الجاري.