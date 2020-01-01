رئيس خيتافي يطلب التعاقد مع لاعب ريال مدريد الشاب

أكد رئيس خيتافي الإسباني أنه يريد التعاقد مع لاعب ريال مدريد الإسباني براهيم دياز على سبيل الإعارة

أكد أنخيل توريس سانشيز رئيس نادي خيتافي الإسباني، أن فريقه سيدخل إلى سوق الانتقالات الشتوية الجاري بقوة ولديهم خطط كثيرة لضم عدد من اللاعبين.

خيتافي كان قد خسر أمس في الجولة التاسعة عشر من الليجا أمام ريال مدريد بثلاثية نظيفة، على ملعب ألفونسو بيريز معقل خيتافي.

رئيس نادي جنوب مدريد أكد أنه اجتمع مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيرز على هامش المباراة وطلب منه تدعيم فريقه ببراهيم دياز فيما تبقى من الموسم.

وقال بيريز، اللاعب لا يريد الخروج من البرنابيو في الوقت الحالي، لذلك استبعد إتمام الصفقة في سوق الانتقالات الجاري.

وشدد رئيس خيتافي على أن بيريز ليس لديه أي مشكلة في رحيل اللاعب ولكن بشرط موافقة اللاعب على الرحيل، لذلك ستكون العقبة الوحيدة في الصفقة هي موافقة اللاعب الشاب.

ووصل اللاعب الشاب إلى ريال مدريد في يناير الماضي، قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، ولم يشارك اللاعب تحت قيادة زيدان هذا الموسم سوى في 4 مباريات بمجموع دقائق يبلغ 40 دقيقة، وهو وقت قصير للغاية لذلك يمكن أن يفكر اللاعب في الخروج من ريال مدريد للإعارة.

كان اللاعب قد صرح في وقت سابق أن سبب رحيله من السيتي إلى ريال مدريد هو الحصول على وقت أكثر في اللعب هذا الموسم ولكن هذا الأمر لم يحدث.