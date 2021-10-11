رئيس برشلونة السابق: أخشى انتقال مبابي إلى ريال مدريد

رئيس برشلونة السابق يعلق على رحيل ميسي ويتمنى فشل انتقال مبابي لـ ريال مدريد

أعرب جوان جاسبارت، رئيس نادي برشلونة السابق عن خوفه من انتقال كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات القادمة.

وجاء ذلك خلال تصريحات مع صحيفة "ماركا" الإسبانية علق فيها أيضًا على رحيل ميسي عن برشلونة بالإضافة إلى الوضع الحالي للهولندي رونالد كومان مع الفريق.

ماذا قال جاسبارت؟

رجل الأعمال الكتالوني بدأ حديثه عن خروج الأرجنتيني من الفريق وقال: "ليونيل ميسي محترف، وفي يوم من الأيام سيضطر إلى التقاعد ولديه عائلة، أعتقد أنه اختار الأفضل بالنسبة له، لكنني لا أعرف أي شخص في تاريخ كرة القدم يذهب إلى نادٍ مثل باريس سان جيرمان ويترك برشلونة".

وعلق على مستقبل كومان في برشلونة: "أنا واثق أنه يحب النادي، أعتقد أنه عندما يكتمل الفريق سيكون برشلونة أفضل، ولا أعتقد أن تشافي سيأتي الآن، لأنهم يقدرون كومان".

وماذا قال عن مبابي؟

وعن انتقال مبابي المحتمل لـ ريال مدريد، قال جاسبارت: "أخشى أن يحدث ذلك، لأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، أتمنى أن يضع أمير قطر عرضًا له لا يمكن لأحد غيره أن يطرحه، ليجدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان".

وأشار: "أتمنى أن يفشل بيريز في التعاقد مع مبابي، فلورنتينو هو نفسه منذ اليوم الأول له في ريال مدريد، يسعى دائمًا للتعاقد مع الأفضل".

من هو جوان جاسبارت؟

رجل الأعمال الكتالوني كان رئيسًا سابقًا لـ برشلونة خلال الفترة من 2000 حتى 2003، وأول ما واجهه حينها هو رحيل البرتغالي لويس فيجو من الباب الخلفي إلى غريمه التقليدي ريال مدريد.

وعلى مدار الثلاث السنوات التي ترأس فيها، ظل الفريق يعاني من سوء تدبير لشؤونه، ثم تولى جوان لابورتا رئاسة النادي ليبدأ العصر الذهبي للبلوجرانا.

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