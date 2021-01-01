رئيس بايرن ميونخ يلمح لضم هالاند: نحن أقوياء مادياً

لن يكون الأول الذي ينضم من دورتموند لبايرن

ناقش رئيس بايرن ميونخ هيربرت هاينر إمكانية ضم ناديه لنجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند في المستقبل بعد انفجار موهبته بشكل لافت في ألمانيا.

ومنذ انضمام النرويجي الشاب إلى دورتموند قبل عام قادماً من سالزبورج وهو يخطف الأنظار بمعدلاته التهديفية، مما جعله هدفاً لكبار القوم في أوروبا.

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وقال هاينر مع "سبورت1": "هالاند؟ نحو أقوياء للغاية وفي صحة جيدة مادياً، ولكن تأثرنا أيضاً في الوباء ولكن يمكننا دوماً ضم اللاعبين إذا كنا مقتنعين بهم".

وأكمل: "قبل أسبوعين، حميديتش أعلن ضم أوباميكانو، أحد أفضل قلوب الدفاع، شرط هالاند الجزائي؟ لا يمكن الحديث عنه في الوقت الحالي".

وأردف الرئيس: "نحن في وباء حالياً، العالم أجمع في وضعية استثنائية، الأمور تتغير كل يوم ولذا لن أقوم بأي توقعات، ولكن الأكيد هو الاستمرار في سياسات الفريق بمتابعة المواهب الشابة".

وختم: "الأمثلة مثل كيميش، كومان، ديفيس، وموسيالا دليل على قدرة بايرن ميونخ على التعامل مع المواهب وتطويرها للاعبين عالميين".

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ويملك هالاند شرطاً جزائياً في عقده يتيح له الرحيل في صيف 2022 مقابل 75 مليون يورو.