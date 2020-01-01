رئيس بايرن ميونخ الجديد يتحدث عن مستقبل المدرب فليك

هل يستمر فليك مع بايرن ميونخ الموسم المقبل؟

قال رئيس بايرن ميونخ الجديد هيربرت هاينر إن النادي لم يقرر بعد ما سيحدث في مستقبل المدير الفني للفريق البافاري هانز فليك.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة نارية أمام أر بي لايبزيج مساء الأحد المقبل في صراع على صدارة الدوري الألماني التي تشهد صراعًا عنيفًا هذا الموسم.

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وحول مستقبل المدير الفني للفريق وإمكانية البقاء في منصبه للموسم المقبل، شدد رئيس بايرن ميونخ على كون الأمور مجهولة حتى الآن.

وأضاف: "لا يمكننا أن نقرر الآن لأن الأمور لم تحسم بعد، لقد وضعنا ثقتنا فيه حتى نهاية الموسم وهذا كل ما لدينا الآن وحتى نهاية العام"

وتابع: "بعد نهاية الموسم سنجلش من جديد ونحلل ما قام به الرجل ومن ثم سنتخذ القرار بعد ذلك، هذه هي الخطة التي نسير عليها الآن"

وأردف: "لدينا كفاءة كبيرة في الإ>ارة الرياضية مع حسن صالح حميديتش وكارل هاينس رومينيجة وأوليفر كان، سنجلس سويًا من أجل اتخاذ القرار"

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يذكر أن بايرن ميونخ يتصدر ترتيب الدوري الألماني حتى الآن بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه أر بي لايبزيج بعد مرور 20 جولة من البوندسليجا.