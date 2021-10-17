رئيس الهلال الأسبق يرفض حضور مواجهة النصر الآسيوية

تعرف على موقف رئيس الهلال السابق من حضور ديربي الرياض المرتقب

كشف الأمير عبد الرحمن بن مساعد، عن موقفه من حضور مباراة ديربي الرياض، والتي ستجمع بين الهلال والنصر ببطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال سيواجه النصر بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، مساء يوم الثلاثاء القادم، على ملعب مرسول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض.

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ووجه أحد متابعي الأمير عبد الرحمن سؤالًا له، وذلك بشأن مباراة ديربي الرياض المرتقبة بين الهلال والنصر، حيث قال له: "بتحضر يابو فيصل؟".

الأمير عبد الرحمن بن مساعد رد على المتابع عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال تغريدة، قائلًا فيها: "سني ما يتحمل حضور مثل هذا الديربي".

رئيس الهلال السابق فضّل عدم حضور مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض، وذلك بالرغم من الاهتمام الكبير جدًا بتلك المواجهة، لأنها ستكون تاريخية.

سني ما يتحمل حضور مثل هذا الديربي😂 https://t.co/iWiQelE8Xk — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) October 16, 2021

يذكر أن نادي الهلال قد حصل على لقب الدوري السعودي مرتين، وكأس ولي العهد السعودي 5 مرات، وذلك خلال فترة رئاسة الأمير عبد الرحمن بن مساعد للزعيم، خلال الفترة من يوليو 2008 حتى فبراير 2015.