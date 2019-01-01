رئيس النصر يحشد الجماهير قبل مواجهة الاتحاد

العالمي يواجه العميد الاتحادي ضمن مباريات الجولة الـ27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجه سعود السويلم رئيس نادي النصر السعودي رسالة خاصة إلى جماهير العالمي من أجل دعم الفريق يوم السبت المقبل في مباراته الهامة أمام نادي الاتحاد.

العالمي يواجه العميد الاتحادي ضمن مباريات الجولة الـ27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل نادي النصر مواصلة الانتصارات وتحقيق النتائج الجيد من أجل الحفاظ على صدارة ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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⠀ \/⠀ ⠀ \/⠀⠀ \/ — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 8, 2019

السويلم في حسابه الرسمي على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي مخاطباً جماهير النادي " نبيها فل" في إشارة إلى مدرجات ملعب الملك فهد الدولي.

وأضاف السويلم:" ألف مبروك لجماهير كبير الرياض النقاط الثلاث، مستوى ونتيجة وروح، ومازال نجومكم ينتظرون منكم المزيد من الدعم والمؤازرة والحضور ليكملوا مسيرة الانتصارات" .

موعد مباراة النصر القادمة ضد الاتحاد في الدوري السعودي

يُذكر أن نادي النصر كان قد حقق فوزًا هامًا على حساب الزوراء العراقي 4-1 في المواجهة التي جمعتهما لحساب الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.