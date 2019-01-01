رئيس الزمالك: وصلت لمرحلة صعبة مع جروس وكان سيستبعد كهربا

هل هي بداية النهاية؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد رئيس نادي الزمالك، على أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأبيض، كان ينوي من قبل استبعاد محمود عبد المنعم كهربا من مواجهة النجم الساحلي.

كهربا شارك أمام النجم الساحلي أمس الأحد، وسجل هدف المباراة الوحيد للزمالك، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

رئيس الزمالك قال خلال تصريحات عبر قناة المحور: "وصلت إلى مرحلة صعبة مع جروس، لأنه لا يستمع لأي نصائح".

وتابع: "عندما علمت أن كهربا خارج معسكر مباراة النجم الساحلي، تحدثت معه وقال أنه لن يضمه لقائمة المباراة".

وأردف: "لا وقت لدينا للهزار، ووصلت لمرحلة صعبة مع جروس، وإذا قال له أحد تشكيلًا، سيلعب بعكسه تمامًا، لأنها عادته".

الشتيتان - متى يضاهي الدوري المصري نظيره السعودي؟ 🇪🇬🇸🇦



🔗 https://t.co/rolUfBQp2r pic.twitter.com/t2jpDs7yS7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 29, 2019

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه أحضر كهربا وطلب منه الاعتذار لجروس، وأيضًا طلب من الأخير قبول الاعتذار.

وأضاف: "أنا من أصريت على ضم فرجاني ساسي، وكان جروس لا يريده، وبعد ذلك أدرك الجميع أنني كنت على حق".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلًا: "هناك 4 لاعبين سيتم إراحتهم إجباريًا، سواء بقرار من جروس أو الإدارة بسبب مستواهم، ولا يصح ما يحدث مع أيمن حفني، فهو لاعب أكبر من أن يقوم بعمليات الإحماء ثم يعود لمقاعد البدلاء".

الزمالك فاز على النجم الساحلي بهدف دون رد، ليحتاج لتحقيق التعادل على أقل تقدير في مباراة العودة، للوصول إلى نهائي كأس الكونفدرالية.