رئيس الزمالك: أطالب بتطبيق حكم الفيديو وأتحفظ على معروف

رئيس الزمالك يطالب بتطبيق حكم الفيديو المساعد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى رئيس نادي الزمالك، تحفظه على قرار تعيين محمد معروف، حكمًا لمباراة فريقه أمام مصر المقاصة والمقرر لها بكأس مصر.

الزمالك سيواجه مصر المقاصة، مساء الأربعاء، في دور الربع نهائي، ضمن منافسات كأس مصر.

رئيس الزمالك قال خلال تصريحات تليفزيونية: "محمد معروف سبق له وقام بإلغاء هدفًا صحيحًا لفريق حرس الحدود في مرمى الأهلي، خلال مباراتهما في الدوري الموسم الماضي".

وتابع: "لدي تحفظات أيضًا على عمل اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، وأرفض الهجوم على مجلس الإدارة السابق لاتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة".

وأردف: "أطالب بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في الكرة المصرية، وجميع الأندية تمتل الأموال لتنفيذ هذا، وأيضًا الاستعانة بشركات أمن لحضور الجماهير للملاعب".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته مبديًا دهشته من السماح بحضور 150 مشجع فقط في مباراة المقاصة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مبرر لغياب الجماهير عن المواجهة.

الزمالك يسعى للصعود إلى نصف نهائي كأس مصر، بالفوز على فريق مصر المقاصة الذي يقوده أحمد حسام ميدو.