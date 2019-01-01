رئيس الزمالك: عبد الله السعيد معنا من الموسم القادم

رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء يلمح بإمكانية التعاقد مع عبد الله السعيد في الفترة القادمة

فيسبوك تويتر بلال محمد

ألمح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن إمكانية ضم فريقه لعبد الله السعيد، لاعب الأهلي الأسبق وبيراميدز الحالي بداية من الموسم المقبل.

وتعاقد بيراميدز مع السعيد، منذ أيام، بعدما فسخ عقد بالتراضي مع نادي أهلي جدة السعودي.

وقال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تلفزيونية: "عبد الله السعيد في الزمالك بداية من الموسم القادم، لقد جعلته يوقع معنا الموسم الماضي، لحرق قلب الأهلي فقط بعدما حدث مع أحمد الشناوي حارس الزمالك السابق".

وواصل: "الزمالك قادر على التعاقد مع أي لاعب، وعبد الله السعيد في الزمالك الموسم القادم، أكرر ذلك وسترونه ان شاء الله".

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(📽️: @ZSCOfficial )pic.twitter.com/QZKxhLGwT1 — جول مصر (@goaleg) January 7, 2019

ووقع عبد السعيد مع الزمالك، أثناء الأزمة الشهيرة عند تجديد تعاقده مع الأهلي، قبل أن يحترف في الدوري الفنلندي، ومنه إلى الأهلي السعودي ثم بيراميدز.

الجدير بالذكر أن السعيد قاد بيراميدز، لتحقيق الفوز على الأهلي بهدفين لهدف في أول ظهور له مع فريقه الجديد، مساء الجمعة الماضي.