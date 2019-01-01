رئيس الزمالك: حاولنا رد الجميل لنهضة بركان

الفريق المغربي وصل اليوم إلى القاهرة وقوبل بحفاوة كبيرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد رئيس نادي الزمالك أن حسن الاستقبال الذي قوبلت به بعثة نهضة بركان المغربي ما هي إلا رد جميل على ما فعله النادي المغربي مع بعثة الأبيض، مشددًا على ترابط العلاقات بين البلدين.

الفارس الأبيض كان قد حل ضيفًا على الفريق البركاني في 19 من مايو الجاري بالمغرب، وتلقى الهزيمة أمامه بهدف وحيد، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ووصلت بعثة الفريق المغربي ظهر اليوم الأربعاء إلى القاهرة، استعدادًا للقاء الإياب، وقوبلت بحفاوة كبيرة، وكان على رأس المستقبلين لها رئيس القلعة البيضاء.

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رئيس الزمالك، قال خلال تصريحات لقناة "الرياضية" المغربية: "أول مرة أقابل فريق مغربي، وهذا رد جزء من كرم الضيافة التي وجدناها في المغرب، كان هناك خوف على اللاعبين بسبب بعض الأحاديث التي قيلت في وسائل الإعلام، لكن نهضة بركان أعطى صورة مختلفة تمامًا عن كل ما أشيع عن هذا الفريق المحترم"

وأضاف: "أشكر الفريق المغربي للغاية على حسن الاستقبال، وهذا وضع طبيعي بين الشعبين المصري والمغربي، ودائمًا ما أقول الرياضة والفن يوحدان الشعوب، حتى الآن أتذكر عبد العزيز بودربالة، هذا هو الشعب المغربي المتحضر الذي نعرفه".

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في 26 من مايو الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.