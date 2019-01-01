رئيس البنزرتي: سنحقق الفوز على الترجي في السوبر

عبد السلام السعيداني رئيس نادي البنزرتي التونسي يؤكد على صعوبة مواجهة فريقه أمام الترجي في كأس السوبر الذي سيقام بالدوحة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد عبد السلام السعيداني رئيس نادي البنزرتي على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره الترجي في نهائي كأس السوبر التونسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها السعيداني وأكد خلالها أن الفريق قادر على تحقيق اللقب حتى أمام خصم بصعوبة الترجي.

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وقال السعيداني: "لم نحضر للدوحة من أجل السياحة، نحن هنا من أجل المنافسة على لقب كأس السوبر وتحقيقه والعودة به لتونس".

وأضاف: "المواجهة أمام الترجي لن تكون سهلة أبدًا، لا نتوقع ذلك، لكن فريقنا قادر على خوض ذلك التحدي الصعب أمام هذا الفريق".

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وأكمل: "نحن نمر بفترة طيبة وقمنا بالتحضير من أجل تلك المباراة بشكل جيد للغاية، لذلك سنحاول تقديم أفضل ما لدينا بعد كل تلك التحضيرات".

جدير بالذكر أن لقاء السوبر التونسي سيقام في العاصمة القطرية الدوحة يوم الإثنين المقبل بعد عدة تأجيلات لمشاكل مختلفة.