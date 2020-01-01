رئيس الاتحاد الفرنسي مهاجمًا نيمار: لا وجود للعنصرية في كرة القدم

رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يرد على نيمار بشأن اتهامه لاعب مارسيليا بالعنصرية

أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريت أنه لا وجود للعنصرية في كرة القدم، وذلك ردًا على ادعاءات نيمار بالتعرض لشتائم عنصرية في كلاسيكو فرنسا الأخير.

وفتح النجم البرازيلي نيمار النار على ألفارو جونزاليس لاعب أولمبيك مارسيليا بعدما اتهمه بالعنصرية والتي تسببت في رد فعل نيمار الذي طرد على إثره.

واتهم النجم البرازيلي نيمار ألفارو جونزاليس لاعب أولمبيك مارسيليا بالعنصرية أثناء خروجه من الملعب بعد بطاقته الحمراء التي حصل عليها عندما صفع المدافع على رأسه في شجار حدث مع نهاية المباراة.

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وحول ذلك، أصدر نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان بيانًا يدعم فيه جناحه الدولي البرازيلي نيمار بعد اتهامه للاعب أولمبيك مارسيليا بسبه عنصريًا في كلاسيكو فرنسا أمس.

ولكن من جهته، قال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريت إن هذه الأشياء لا تحدث في ملاعب فرنسا، مؤكدًا عدم وجود العنصرية في كرة القدم.

وأضاف صاحب الـ 78 عامًا في مقابلة مع BFM Business أن الحديث عن مشكلة العنصرية في اللعبة مبالغ فيها بينما أشار إلى حقيقة أن المشجعين يهتفون للاعبين السود حين يسجلون هدفًا كدليل.

وتابع: "عندما يسجل لاعب أسود هدفًا، يقف الملعب بأكمله على قدميه ويهتفون بحرارة دون تمييز، ظاهرة العنصرية في الرياضة وفي كرة القدم على وجه الخصوص غير موجودة على الإطلاق أو بالكاد موجودة"

وأردف: "أشعر بخيبة أمل بسبب ما قام به اللاعبون في كلاسيكو فرنسا، لقد كانت مباراة ينتظرها الجميع في البلاد بحرارة نظرًا للندية التي من المتوقع أن تكون فيها، ولكنها ندية خاصة بكرة القدم لا بأشياء أخرى، هذا ما كان من المفترض أن يكون"

وأكمل: "لقد سارت الأمور بشكل سيئ خاصة في الدقائق الأخيرة، لم يكن سلوك اللاعبين مثاليًا كما نريد، نحن نشجب ذلك بالطبع، إنه لأمر مخزٍ، لم يتمكنوا من الحفاظ على هدوئهم وتنافسيتهم في إطار رياضي، ولم ينجحوا في تقديم العرض الذي كنا نتوقعه"

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يذكر أن نيمار قد حصل على البطاقة الحمراء الثامنة في مسيرته في كلاسيكو فرنسا، ولكن هذه المرة حصل على تعاطف كبير من قبل الجماهير بسبب التعرض للسباب العنصري حسب ما قاله هو.