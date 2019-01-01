رئيس الاتحاد التونسي يدافع عن الصفاقسي أمام الاتحاد الإفريقي

هل يتخذ الاتحاد الإفريقي قرارًا ضد نهضة بركان؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة، على طلب الاتحاد التونسي، بتحديد موعد حضور ممثل عنه، للدفاع عن الصفاقسي أمام نهضة بركان المغربي.

وكان الاتحاد التونسي قد طلب من نظيره الإفريق تحديد جلسة استماع إلى مسؤولي الصفاقسي، بشأن أحداث مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن جانبه، قرر وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، السفر إلى القاهرة يوم الأحد المقبل، لحضور إلى مقر الاتحاد الإفريقي "كاف" يوم 12 مايو الجاري.

محمد فضل يكشف عن مفاجأة رائعة للجماهير قبل بداية كأس الأمم الإفريقية.👊👊#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/jaQtvPNY4k — جول مصر (@goaleg) May 10, 2019

ومن المقرر أن يتولى وديع الجريء الدفاع عن فريق الصفاقسي بنفسه، حيث تعرض إلى بعض المضايقات في المغرب.

الصفاقسي وثق كل المظالم التي تعرض لها يوم اللقاء، ليتم التظلم إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

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نهضة بركان حقق الفوز على الصفاقسي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.