رئيس الاتحاد الإيطالي يكشف عن موعد مقترح لاستكمال الدوري

شهري يوليو وأغسطس موعد مقترح للعودة

تحدث جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم حول عودة الدوري الإيطالي في الفترة المقبلة، بعد توقفه بسبب فيروس كورونا.

الدوري الإيطالي توقف منذ منتصف شهر مارس الجاري وتم التأجيل في الفترة المقبلة لأجل غير مسمى.

وأكد جابرييل أن إلغاء الموسم الحالي من الدوري الحالي غير مطروح بالمرة على الأقل في الوقت الراهن حسب النتائج الخاصة بانتشار الفيروس.

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وقال: "الأمل جاري على استكمال الموسم سنحتاج إلى 45 يوم إلى 60 يوم من أجل استكمال الجولات المتبقية وعددها 12 جولة، بالإضافة إلى مباريات كأس إيطاليا".

وأضاف: "سنحاول أن نجعل فترة عودة المباريات في شهري يوليو وأغسطس المقبلين سيكون علينا أن ننهي الموسم سيكون موسماً أسطورياً سيحتفل الجميع بالبطل والخاسر مجرد عودة الحياة للملاعب ستكون أمر أسطوري".

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واختتم: "على الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي أن يعلما من الآن بأن المباريات من الممكن أن تستكمل في الفترة المقبلة وأن لا تنتهي قبل 30 يونيو لذلك عليهم البحث عن حل".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أجل مباريات يورو 2020 بسبب فيروس كورونا وانتشاره الكبير.