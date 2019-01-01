رئيس اتحاد جدة يُحمل الحكم مسؤولية التعادل في طشقند

الفريق السعودي تعادل مع نظيره الأوزبكي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اكتفى اتحاد جدة السعودي بالتعادل 1-1 مع مستضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وارتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط يتواجد بها في المركز الثاني من مجموعته التي يتصدرها الوحدة الإماراتي بـ9 نقاط، وقد حمل رئيسه لؤي هاشم ناظر مسؤولية التعادل وضياع الفوز لحكم اللقاء.

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إذ كتب عبر حسابه الرسمي في تويتر "ضاعت علينا هذه المباراة للأسف. لم نُوفق في استغلال فرصة من عديد الفرص التي سنحت لنا".

أضاف "شاهدتم ركلة الجزاء الواضحة التي لم تحتسب لصالحنا. ليس لنا إلا أن نستمر ونحارب من أجل التأهل. غدًا نبدأ التحضير لنصف نهائي كأس الملك بإذن الله".

يُذكر أن لوكوموتيف يحتل المركز الثالث في المجموعة بـ4 نقاط فيما يتذيلها الريان القطري بـ3 نقاط بعد خسارته اليوم أمام الوحدة 4-3.