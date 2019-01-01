رئيس اتحاد جدة يتهم اللاعبين بالتخاذل أمام الفيصلي

الفريق خسر بعدما كان متقدمًا 2-0

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى لؤي هشام ناظر رئيس اتحاد جدة السعودي استياءه وغضبه من خسارة الفريق أمام الفيصلي ضمن الجولة الـ25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي يوم أمس.

وكان الاتحاد الذي يعيش موقفًا صعبًا في صراعه للبقاء في دوري المحترفين السعودي متقدمًا بهدفين دون رد قبل أن يخسر اللقاء في النهاية 3-2.

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ووصف الرئيس ما حدث بالتخاذل من اللاعبين، مضيفًا عبر حسابه الشخصي على تويتر "خسارة الأمس مؤلمة للغاية، لأننا فرطنا في فرصة كبيرة كانت بين أيدينا بعد السيطرة التامة".

أضاف "تخاذلنا ولم نحارب في كل لحظة كما هو المطلوب منا، الآن ليس وقت العتاب واللوم. علينا أن ننهض فورًا ونستعد لم هو قادم. أعدكم أنني لن أستسلم لآخر رمق وسأقف لخدمة الاتحاد لآخر لحظة".

الخسارة القاسية أمام الفيصلي جمدت رصيد اتحاد جدة في عند 22 نقطة في المركز الـ13، وباتت مهمته أصعب كثيرًا للبقاء في البطولة قبل 5 جولات من النهاية.