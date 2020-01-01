رئاسة الوزراء: عودة الدوري المصري "قرار دولة"

الدوري المصري يعود للحياة من جديد

كشفت رئاسة الوزراء المصرية، اليوم الثلاثاء، عن الموقف النهائي في مصير بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي.

وكانت وزارة الرياضة قد قررت عودة النشاط الرياضي مرة أخرى بعد فترة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.

وقال نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء المصرية في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن الدوري سيستكمل بكل تأكيد.

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وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء: "بعبارات واضحة، عودة الدوري المصري قرار دولة، والدولة قررت عودة النشاط".

وستكون تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء فاصلة في مصير الدوري المصري الممتاز خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يتم استئناف الدوري المصري الممتاز في شهر أغسطس المقبل، بعد الاطمئنان على جميع اللاعبين في الأندية المصرية وإجراء المسحات الطبية.