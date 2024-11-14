"كأني لم أغادر" .. رينارد يتحدث عن عودته للسعودية ورأيه في "الهدف الملغي" أمام أستراليا!

ماذا قال رينارد؟

كشف الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن رأيه إزاء الهدف الذي تم إلغاؤه في الدقائق الأخيرة من مباراة أستراليا، متحدثًا عن عودته لقيادة الأخضر، والحضور الجماهيري في المواجهة.

وتعادل منتخب السعودية مع مضيفه أستراليا دون أهداف، على ملعب ريكتانجولار في ملبورن، ضمن حساب الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وعلّق رينارد على هدف سلطان الغنام الذي ألغي في الدقيقة 90+5، بقوله "شاهدت اللقطة لمرة واحدة، ويجب أن نمنح الحكام الثقة، ولكني أرغب بمشاهدة اللقطة أكثر من مرة، للتأكد من القرار".

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وأضاف رينارد أنه لا يشعر بمغادرة السعودية في وقت سابق، موضحًا أن المنتخب يمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين الذين كانوا معه في ولايته الأولى، بجانب الأجهزة الفنية والطبية والإدارية، وأنه يشعر بالثقة معهم، ولديهم هدف هو التأهل إلى المونديال.

وتابع الفرنسي "كنا نتوقع أنها ستكون مباراة قوية، وهذا ما تم، افتقدنا عددًا من اللاعبين، ولكني أهنئ الشباب على أدائهم، لم نكن أقوياء طوال الوقت، ولكني أهنئهم على نقطة التعادل، لا تزال أمامنا موجهة جديدة أمام أستراليا في السعودية، وسنواصل رحلتنا".

وأشاد رينارد بالظهير سعود عبد الحميد، المحترف في روما، بقوله إن اللاعب رائع وسريع، كما قدم له التهنئة على لقطته البارزة في المواجهة، بعدما قدم إنقاذ الجولة في الدقيقة 84، بإبعاده كرة من المهاجم الأسترالي مكجريلي قبل تسديدها في الشباك الخالية.

وأبدى هيرفي سعادته بتواجد الجماهير السعودية، قائلًا "عندما وصلنا إلى المباراة، كانوا متواجدين وشعرنا بدعمهم، ذُكر لي بأنهم ثلاثة آلاف مشجع، أشكرهم جميعًا، كانوا يريدون الفوز، ولكننا سنعمل من أجل تعويضهم في المباريات المُقبلة.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في جدول المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط من 5 مباريات، بفارق الأهداف عن أستراليا - وصيف المجموعة.