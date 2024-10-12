كيليان مبابي يثير جدلًا جديدًا..

يبدو أن كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، بات وجهة للمشكلات خلال الساعات الماضية، ليس فقط على مستوى المنتخب الفرنسي، الذي جعله بين ليلة وضحاها، مثار هجوم واسع من قِبل الصحف في بلاده.

ويواجه مبابي هجومًا من قِبل الجماهير الفرنسية، في ظل رفضه الانضمام لمعسكر منتخب بلاده، خلال فترة توقف أكتوبر، بداعي إصابته في مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، فيما أشارت تقارير إلى أن كيليان أبلغ منتخب فرنسا، بأنه لا يرغب في التواجد بالمعسكر الحالي، ويفضل الاكتفاء بالمباريات المهمة فقط مع المنتخب خلال المرحلة المُقبلة.

وأشعلت "رأس" كيليان مبابي، أزمة بين مصففي شعر، عبر منصة (إنستجرام)، وهما "تشاجا" و"كريس باربر"، المختصّين بحلاقة شعر نجم ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة.

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ولاقى كريس باربر اتهامًا من "تشاجا"، الذي يمتلك 177 ألف متابع، بنشر دعاية كاذبة، بعد نشر صورة لرأس كيليان مبابي عبر حسابه، كما اتهمه بالكذب، ليرد كريس، صاحب الألفي متابع، قائلًا إنه لا يحب الصدامات مع الأشخاص الذين يحترمهم، ولكنه لا يسمح لأحد أبدًا بالتقليل من عمله.

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وانتقل كيليان مبابي (25 عامًا) إلى صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد لمدة 5 مواسم، وشارك حامل كأس العالم 2018، مع الميرينجي في 11 مباراة، منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث سجل 7 أهداف وصنع تمريرة حاسمة، كما توج مع الملكي بلقب كأس السوبر الأوروبي.