"رأسية" حمدالله تخطف الفوز للنصر أمام الشباب

النصر يواصل نتلئجه المميزة في الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق النصر الفوز على نظيره الشباب، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة ٢١ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل النصر تواجده في وصافة الدوري السعودي للمحترفين، بعد وصوله إلى النقطة 49.

ونجح النصر في فرض سيطرته على المباراة منذ بدايتها ولكن سيطر تواجد الكرة بمنتصف الملعب على أحداث اللقاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف المباراة الوحيد عن طريق المغربي عبدالرازق حمدالله المتألق في الفترة الأخيرة.

وأحرز حمدالله الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 38 برأسية بعد تلقيه عرضية من ركنية، حيث استغل خطأ حارس الشباب.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب : عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 38

الشباب 0 : 1 النصر



#الشباب_النصر pic.twitter.com/7ZkVnOb0hN — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 28, 2019

وفي الشوط الثاني فشل فريق الليوث في معادلة النتيجة مرة أخرى بهدف جديد لتنتهي المباراة بفوز النصر.

وارتفع رصيد النصر إلى 49 نقطة في وصافة الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد الشباب عند 40 نقطة في المركز الثالث.