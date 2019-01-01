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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

"رأسية" حمدالله تخطف الفوز للنصر أمام الشباب

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حمدالله
النصر يواصل نتلئجه المميزة في الدوري السعودي

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

حقق النصر الفوز على نظيره الشباب، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة ٢١ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل النصر تواجده في وصافة الدوري السعودي للمحترفين، بعد وصوله إلى النقطة 49.

ونجح النصر في فرض سيطرته على المباراة منذ بدايتها ولكن سيطر تواجد الكرة بمنتصف الملعب على أحداث اللقاء.

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وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف المباراة الوحيد عن طريق المغربي عبدالرازق حمدالله المتألق في الفترة الأخيرة.

وأحرز حمدالله الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 38 برأسية بعد تلقيه عرضية من ركنية، حيث استغل خطأ حارس الشباب.

وفي الشوط الثاني فشل فريق الليوث في معادلة النتيجة مرة أخرى بهدف جديد لتنتهي المباراة بفوز النصر.

وارتفع رصيد النصر إلى 49 نقطة في وصافة الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد الشباب عند 40 نقطة في المركز الثالث.

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