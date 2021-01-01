ذهبي النصر السابق: "بيتروس يستحق الطرد أمام أبها .. والنصر دمره المطبلين"

بيتروس تسبب في بعض المناوشات في ديربي الرياض السابق بين النصر والهلال

واجه البرازيلي بيتروس ماثيوس لاعب وسط فريق النصر، انتقاد لاذع من أحد الأعضاء الذهبيين للعالمي السابقين، بسبب أحد لقطاته في مواجهة النصر وأبها.

تعادل النصر مع أبها، بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أقيمت أمس الأحد.

وهاجم سعد آل مغني العضو الذهبي لنادي النصر السابق، لاعب وسط الفريق بسبب قيامه بضرب أحد لاعبي أبها خلال مباراتهما التي أقيمت في الجولة السابقة.

وقال آل معني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ضرب متعمد يستحق أحمر، تزعل ما تزعل بسلامتك هذا بيتروس وهذي بربسته، لم يقدم للنصر الموسم الماضي وهذا الموسم ما يشفعله بالبقاء".

وأضاف العضو الذهبي السابق للنصر: "كلها مباراتين الي قدم فيها مستوى حتى آسيا لم يتم اختياره، ما دمر النصر إلا المطبلين".

#كوع_بيتروس

ضرب متعمد يستحق احمر

تزعل ماتزعل بسلامتك

هذا بيتروس وهذي بربسته

لم يقدم للنصر الموسم الماضي وهذا الموسم مايشفعله بالبقاء

كلها مباريتين الي قدم فيها مستوى

حتى اسيا لم يتم اختياره

ما دمر النصر الا المطبلين pic.twitter.com/3GESDhfMDW — سعد آل مغني (@saadalmughni) February 28, 2021

وكان بيتروس قريبًا من الرحيل في بداية الموسم الحالي عن النصر، إلا أنه استمر وأصبح من الأعمدة الأساسية للفريق خلال الفترة الأخيرة.