ذكر برشلونة وتجاهل باريس سان جيرمان.. ليونيل ميسي يثير الجدل في حفل "لوريوس"

أحمد مجديأحمد مجدي
Messi Premios LaureusGetty Images
الدوري الفرنسي - ليج 1كأس العالمباريس سان جيرمانبرشلونةليونيل ميسيالأرجنتين

الأرجنتيني علاقته ليست على أفضل ما يرام مع ناديه

بعد أن حصل ليونيل ميسي على جائزة لوريوس للمرة الثانية في مسيرته وهي الأولى للاعب كرة قدم يحصد الجائزة مرتين، تناول في كلماته سعادته بأشياء عديدة، لكن اللافت أنه تجاهل باريس سان جيرمان ناديه الحالي.

وقال ميسي: "من الفخر أن أتشارك اللقب مع كل هؤلاء الرياضيين الذين أحترمهم بشكل كبير، كل هؤلاء كانوا يستطيعون الفوز بالجائزة".

وأضاف: "دائمًا يكون من الجيد أن أحصل على جوائز من هذا النوع، هذا العام حققت حلمي الأبرز، أن أكون بطل العالم، لقد كلفني ذلك الكثير، خلال مسيرتي كلها مررت بكل شيء، العديد من لحظات المتعة مع برشلونة، والعديد من لحظات الحزن مع المنتخب الوطني، لكنني لم أتوقف أبدًا، وكل ما مررت به لم يكن إلا درسًا لي".

وأردف اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا: "كانت هناك العديد من العقبات في طريق حصولنا على لقب كأس العالم، ولكنني حرصت دائمًا على تطوير نفسي ودعم شعبي، أنا ممتن كثيرًا، كنت قادرًا على تحقيق حلمي وحلم البلد، لقد استغرقنا الوقت لفعل ذلك ولكنها كانت في النهاية أسعد لحظة في حياتي، هذه الجائزة من أجل كل الأرجنتين، أشكركم شكرًا جزيلًا".

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