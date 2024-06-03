دي يونج "منزعج" من تصريحات رود خوليت: أين أهداف وتمريرات توني كروس؟!

"لدي دور معين في الفريق"

رد فرينكي دي يونج، نجم وسط برشلونة على تصريحات أسطورة هولندا رود خوليت، قبل انطلاق كأس أمم أوروبا (يورو 2024) المقررة الشهر الجاري في ألمانيا.

وكان خوليت قد صرّح بأن منتخب الطواحين "لا يمتلك لاعب وسط حاسم على غرار النجم الألماني توني كروس".

وأضاف: "لدينا لاعبون جيدون في خط الوسط، لكننا نفتقد هؤلاء اللاعبين الحاسمين، شخص مثل توني كروس، نشير دائمًا إلى فرينكي دي يونج، ولا أحب أن أقول هذا، لكن بالكاد رأيناه في كأس العالم في قطر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب شبكة "ad.nl"، فإن فرينكي سُئل "هل تزعجك هذه الكلمات؟"، فرد: "في بعض الأحيان يكون الأمر كذلك، نعم. أعتقد أنني حاسم تمامًا في مركزي، لكن الناس غالبًا ما يفكرون في الأهداف والتمريرات الحاسمة".

وأتم: "لدي دور معين في الفريق، ليس الأمر كما لو أنني أستطيع القيام بالمهمة.. البناء والتحكم في المباراة وتسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة، لاعب مثل هذا لم يكن موجودًا من قبل، توني كروس يعتزل الآن، لاعب رائع، لكن هل سجل الكثير من الأهداف والتمريرات الحاسمة؟".

وسجل توني كروس 28 هدفًا وقدم 99 تمريرة حاسمة في 465 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات، على مدار 10 سنوات داخل جدران النادي الملكي، بينما أحرز دي يونج 17 هدفًا وقدم 21 تمريرة حاسمة في 213 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات طوال 5 مواسم.