دي يونج مخاطبًا الجمهور: أحيانًا تنتقدون دون مشاهدة المباريات!

أكد الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني على معاناة "البلوجرانا" في الموسم الحالي، كما رد على الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا.

وتؤكد الأرقام أن دي يونج يعاني بشكل خاص في الموسم الحالي، حيث سجل هدفين فقط وقدم تمريرتين حاسمتين في مباراة في كافة المسابقات.

ورغم حقيقة أن برشلونة ليس في أفضل حالاته، رياضيًا واقتصاديًا، إلا أن دي يونج أراد أن يعطي صورة مغايرة للوضع الحالي.

وقال دي يونج في تصريحات أدلى بها لشبكة "NOS" الهولندية: "ما زلت أفكر في نفس الشيء بشأن برشلونة، إنه ليس الأفضل في الوقت الحالي، لكنه لا يزال أجمل نادٍ في العالم".

وتطرق الهولندي الدولي للحديث عن مستواه في الموسم الحالي بقوله: "أنا أحب كرة القدم، لذلك قرأت كل تلك الأخبار، ألاحظ أن الكثير من الناس يتحدثون مع بعضهم، أحيانًا يكون لدي شعور بأنهم لا يشاهدون المباريات بالفعل".

وأضاف: "وربما يشاهدون لكن يتأثرون برأي المعلقين أو المحليين، إذا قلد الجميع بعضهم سيكون هناك مناخ تسير فيه كل الأمور بشكل سيئ للغاية".

ورغم ذلك، إلا أن دي يونج يقر بأنه يستطيع تقديم المزيد مع برشلونة، والتحسن أكثر.

وقال دي يونج في ختام تصريحاته: "في بعض الأوقات كنت في حالة أفضل، أعتقد أنه يمكنني تقديم الكثير للفريق، يمكنني التميز بشكل أكبر".

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