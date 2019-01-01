دي يونج: لا نخشى السيلية ومباراة الكأس ستكون مختلفة عن الدوري

قائد الأهلي يؤكد استعداد فريقه للتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمير

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد دي يونج، لاعب وقائد الأهلي على اختلاف مباراة فريقه مساء اليوم أمام السيلية في كأس الأمير عن مباراة الفريقين في بطولة الدوري، مشيراً إلى أن هدف فريقه هو الفوز فقط.

ويستعد الأهلي لمواجهة السيلية، في دور ربع نهائي البطولة، مساء اليوم على ملعب حمد الكبير.

وقال دي يونج في تصريحات صحفية: "السيلية تفوق علينا مرتين في الدوري القطري، بالرغم من كوننا الأفضل في المباراتين".

وواصل: "ولكن لقاء اليوم، سيكون مختلفاً عن الدوري لدينا هدف واضح وهو التأهل إلى نصف نهائي البطولة، فالجميع متحمس ومستعد للمباراة"

وتابع: "هدفنا هو التتويج باللقب من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، نحن نحترم السيلية ولكن لا نخشاه، سنسعى بقوة إلى الانتصار ونحن قادرون على تحقيقه"

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بطاقة الصعود ستحسم هناك في لندن 📍#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/L7EGsuciTO — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 2, 2019

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة الأهلي والسيلية، سيواجه الدحيل في نصف نهائي البطولة