دي يونج: لا أعرف كيف أوقف ميسي!

فان خال قد يستغل تواجد ميسي مع الأرجنتين

اعترف النجم الهولندي فرينكي دي يونج أنه لا يعرف كيفية إيقاف لاعب منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، قبل مواجهة البرتقالي ضد الفريق الأمريكي الجنوبي في ربع نهائي كأس العالم.

وكان دي يونج قد سبق له وأن لعب مع ميسي في برشلونة قبل أن يغادر الأخير إلى فريق باريس سان جيرمان، وبالتالي يعرف فرينكي بعض المعلومات عن البرغوث.

لكن يبدو أنه لا يرى أنها كافية، حيث قال للصحفيين: "حسنًا، أعرفه، لكني لا أعرف كيف أوقفه، لقد كان يصنع الفارق منذ 15 عامًا ولا توجد طريقة واحدة لإيقافه، ربما ما يزال يصنع الفارق أثناء التدريب أيضًا، علينا فقط أن نوقفه كفريق. نحن لم نرسل رسائل نصية لبعضنا البعض، أنا لا أخطط لذلك، سنواجه بعضنا البعض يوم الجمعة".

فيما يأمل المدرب لويس فان خال في حل مشكلة تواجد ميسي مع الأرجنتين والبحث عن الإيجابيات من ذلك، حيث أوضح: " ميسي هو أخطر لاعب مبدع، فهو قادر على صنع الكثير وتسجيل الأهداف بنفسه. لكن عندما يخسرون الكرة لا يشارك كثيرًا، فهذا يمنحنا فرصًا".

جدير بالذكر أن المنتخب الهولندي سيلعب ضد الفريق الأرجنتيني يوم الجمعة المقبل ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.