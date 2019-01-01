بالأرقام | من الأفضل بين دي يونج وفالفيردي

أرقام أوبتا تحكم بين دي يونج وفالفيردي

يحل نادي ريال مدريد ضيفًا على برشلونة في "كامب نو" يوم الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري الإسباني.

برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع النقاط مع ريال مدريد وبفارق الأهداف.

وأضاف النادي الكتالوني لفريقه فرينكي دي يونج ليكون قوة بارزة في خط الوسط بينما احتاج زين الدين زيدان لخدمات الشاب فيدي فالفيردي ليصحح أخطاء بداية الموسم ويقدم فريقًا متماسكًا.

دي يونج وفالفيردي كانا لهما تأثير السحر على مستوى برشلونة وريال مدريد وقد يكون لهما دورًا بارزًا في الكلاسيكو دون شك.

الليجا

دي يونج لعب 16 مباراة حتى الآن في الدوري الإسباني مرة واحدة فقط بدأ بديلًا و6 مرات خرج في الشوط الثاني.

ولم يسجل الهولندي سوى هدف وحيد من تسديدته الوحيدة على المرمى لكنّه صنع هدفين وخلق 16 فرصة ووقع فريسة التسلل مرة واحدة.

أما بالنسبة للأدوار الدفاعية، فقد نجح صاحب الـ 22 عامًا في استعادة الكرة 17 مرة بنسبة نجاح بلغت 73.9% كما شتتها 6 مرات وقام بـ 6 اعتراضات ناجحة وقطع مسار الكرة في 15 مناسبة وكل هذا دون الحصول سوى على بطاقة صفراء واحدة وارتكب 14 خطأ لكن احتسب له 18 مخالفة.

لا يمكن تجاهل أيضًا قيامه بـ 880 تمريرة ناجحة بنسبة نجاح 92.9% كما أن نسبة نجاح التمرير في خط وسط المنافس بلغت 92.3% وقام بـ 30 مراوغة ناجحة.

أما فالفيردي فلم يلعب سوى 12 مباراة شارك أساسيًا في 8 ولعب بديلًا في 4 ولم يكمل المباراة في 5 مناسبات.

الأورجوائي سجل هدفين من 5 تسديدات على المرمى وصنع اثنين أيضًا لكنّه خلق 6 فرص فقط.

على الصعيد الدفاعي، استعاد الكرة في 9 مناسبات بنسبة نجاح وصلت إلى 56.3% وشتت الكرة 5 مرات وقام باعتراض واحد ناجح بينما قطع مسار الكرة في 10 مناسبات.

على مستوى التمريرات لم يقم سوى بـ 336 تمريرة ناجحة بنسبة وصلت إلى 88% والتي تتراجع إلى 87.2% حينما يتعلق الأمر بالتمرير في ملعب المنافس وقام بـ 7 مراوغات ناجحة كما ارتكب 6 مخالفات وحصل على 9 وبطاقة صفراء واحدة.

دوري أبطال أوروبا

قاريًا لعب فالفيردي 4 مباريات منها 3 أساسيًا ولم يسجل أو يصنع أي هدف وسدد مرة واحدة على المرمى وصنع أيضًا 6 فرص كما في الليجا.

على الصعيد الدفاعي، قطع الكرة 4 مرات بنسبة نجاح بلغت 80% كما شتتها مرتين واعترضها مرة وقطع مسار الكرة في 6 مناسبات.

دقة الـ 158 تمريرة ناجحة بلعت 89.3% وترتفع في ملعب المنافس لتصل إلى 89.9% ونجح في القيام بـ 3 مراوغات ولم يتحصل سوى على بطاقة صفراء واحدة.

أما دي يونج فلعب المباريات الست في التشامبيونزليج وفقط لقاء إنتر الأخير شارك فيه بديلًا كما لم يسجل أي هدف وسدد كرة واحدة على المرمى وصنع فرصة واحدة فقط.

دفاعيًا قطع الكرة 8 مرات بنسبة نجاح 61.5% وشتتها 3 مرات وقام باعتراض ناجح و8 مرات قطع مسار الكرة، ووصلت عدد تمريراته إلى 357 بنسبة نجاح 90.6% تنخفض إلى 87.8% في ملعب المنافس ورواغ 13 مرة بصورة ناجحة.