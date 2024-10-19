آخر أوراق تين هاج.. مانشستر يونايتد يرفض الاستسلام في صفقة نجم برشلونة!

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لم يفقد إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد الأمل بشأن التعاقد مع فرينكي دي يونج، نجم وسط برشلونة.

وغاب دي يونج عن صفوف برشلونة بسبب الإصابة منذ الموسم الماضي، وها هو يبدأ رحلته مع المدرب الجديد هانز فليك.

وترى صحيفة سبورت الإسبانية، أن "مانشستر يونايتد لم يستسلم بشأن صفقة دي يونج، رغم الرفض المتكرر من اللاعب للرحيل عن البارسا".

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وأوضحت أن "تين هاج يعتقد أن دي يونج لديه القدرة على تعزيز مشروع إعادة بناء يونايتد بشكل كبير".

لكن الصحيفة الإسبانية ترى أن انتقال دي يونج قد يكون آخر ورقة لدى المدرب الهولندي في قيادة اليونايتد، والذي يواجه شبح الإقالة".

وحسب التقارير الصحفية فإن المدرب فليك يرغب في الاحتفاظ بدي يونج داخل برشلونة، لكن من المرجح يقرر مجلس الإدارة مصيره، وليس الجهاز الفني، في ظل الوضع المالي الصعب بالنادي.