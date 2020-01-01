دي ماريا يصنع التاريخ دون المساس برقم صلاح

أبرز الأرقام الهامة في مواجهة باريس سان جيرمان ولايبزيج في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

قدم أنخيل دي ماريا واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم على الإطلاق، ليصنع التاريخ مع باريس سان جيرمان بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا إلى جانب بعض الأرقام الفردية.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على نظيره لايبزيج بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة بنصف النهائي.

وكان الفريق الباريسي هو الطرف المهيمن بدون منافسة على مجريات المباراة بصورة مطلقة، فلم يظهر فيه لايبزيج سوى في لقطات معدودة ولم يكن بالندية المطلوبة.

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وعلى مستوى الأرقام، فقد كان ذلك هو الوصول الأول لباريس سان جيرمان إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا في تاريخه، بعد أن وصل لنصف النهائي لأول مرة منذ 25 عامًا.

وبالنسبة لصاحب الهدف الثاني أنخيل دي ماريا، فقد واصل النجم الأرجنتيني سجله الإيجابي حيث لا يخسر فريقه في دوري أبطال أوروبا في المباريات التي يسجل فيها.

وسجل دي ماريا ف 17 مباراة بدوري أبطال أوروبا، وفي جميع هذه المباريات حقق دي ماريا 15 فوزًا وتعادلين فقط في سجل مميز ويستحق الإشادة.

وفي مبارياته الـ 17 سجل دي ماريا 21 هدفًا، فقط محمد صلاح الذي سجل في 18 مباراة لم يخسر أي منهم وكذلك هيجواين في 21 مباراة وباتريك كلويفرت في 25 مباراة.

باريس سان جيرمان هو خامس فريق فرنسي يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أو الكأس الأوروبية بالمسمى القديم، ولا يتفوق أحد على فرنسا سوى إنجلترا التي تمتلك 8 أندية لعبت النهائي من قبل وإيطاليا التي تمتلك 6 أندية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها باريس سان جيرمان للنهائي والتي جاءت بعد 110 مباراة في البطولة، حيث حطموا رقم آرسنال الذي احتاج إلى 90 مباراة ليلعب أول نهائي له في 2006.

وبالعودة إلى أنخيل دي ماريا، فمنذ ظهور النجم الأرجنتيني في منافسات دوري أبطال أوروبا، لم ينجح أي لاعب سوى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في تجاوزه على مستوى التمريرات الحاسمة في البطولة.

شارك أنخيل دي ماريا في ثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث سجل 3 أهداف ومنح 5 تمريرات حاسمة، كأفضل المواسم الفردية له على مستوى الأرقام في البطولة.

وشارك تياجو سيلفا في المباراة رقم 59 له في المسابقات الأوروبية كأكثر لاعب في باريس سان جيرمان على الإطلاق يشارك قاريًا.

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يذكر أن باريس سان جيرمان قد تصدر مجموعته التي ضمت ريال مدريد، ثم تخطى بوروسيا دورتموند في دور الـ16، قبل المرور من أتالانتا في اللحظات الأخيرة الأسبوع الماضي في ربع النهائي.